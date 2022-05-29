Марсело продолжит карьеру в Европе

Левый защитник мадридского «Реала» поделился своими планами на ближайшее будущее.

Напомним, что бразилец в скором времени станет свободным агентом. Его контракт с «Реалом» завершится в июне.

«Возвращение в Бразилию? Нет, не сейчас. Я хочу продолжить выступать в Лиге чемпионов, впереди у меня ещё несколько лет игры на этом уровне. Кто-то говорит, что я перехожу в «Ботафого», кто-то связывает меня с «Флуминенсе» – но это неправда, я пока не собираюсь туда», – заявил 34-летний футболист.

В прошедшей кампании бразильский ветеран сыграл 17 матчей за «Реал», отметившись 2 результативными передачами.