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Лига чемпионов

Марсело продолжит карьеру в Европе

29 Мая 2022 • 20:56 Комментировать
Ливерпуль
0:1
Реал Мадрид
окончен

Левый защитник мадридского «Реала» поделился своими планами на ближайшее будущее.

Напомним, что бразилец в скором времени станет свободным агентом. Его контракт с «Реалом» завершится в июне.

«Возвращение в Бразилию? Нет, не сейчас. Я хочу продолжить выступать в Лиге чемпионов, впереди у меня ещё несколько лет игры на этом уровне. Кто-то говорит, что я перехожу в «Ботафого», кто-то связывает меня с «Флуминенсе» – но это неправда, я пока не собираюсь туда», – заявил 34-летний футболист.

В прошедшей кампании бразильский ветеран сыграл 17 матчей за «Реал», отметившись 2 результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Марсело
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