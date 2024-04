Назван лучший вратарь в мире прямо сейчас

На страницах Four Four Two продолжают публиковаться интересные рейтинги. На этот раз специалисты составили рейтинг лучших голкиперов в мире прямо сейчас.

На первом месте в этом рейтинге расположился страж ворот «Ливерпуля» и сборной Бразилии Алиссон. Вторая строчка у другого бразильца – у Эдерсона из «Манчестер Сити». Топ-3 замыкает немецкий голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген.

Дальше в топ-10 идут Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»), Майк Меньян («Милан»), Ян Зоммер («Интер»), Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»), Лукаш Градецки («Байер»), Диогу Кошта («Порту») и Мануэль Нойер («Бавария»).