Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Рамос поздравил «Реал» с победой в Лиге чемпионов

29 Мая 2022 • 10:40 Комментировать
Ливерпуль
0:1
Реал Мадрид
окончен

Опытный испанский защитник «ПСЖ» Серхио Рамос в своих социальных сетях поздравил мадридский «Реал» с очередной победой в Лиге чемпионов.

Рамос написал, что мадридский клуб просто невероятен. Опытный испанец поздравил свою бывшую команду с победой в Лиге чемпионов и отметил, что «Реал» продолжает творить невероятную историю. Напомним, что в финале «сливочные» минимально обыграли «Ливерпуль» со счётом 1:0 и в 14-й раз в своей истории выиграли трофей.

Стоит отметить, что Серхио Рамос прошлым летом покинул «Реал» и на правах свободного агента перебрался в «ПСЖ».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Серхио Рамос Лига Чемпионов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 29 Мая
11:23 · Лига чемпионов
9 игроков «Реала» догнали Роналду по количеству побед в Лиге чемпионов
11:11 · Лига чемпионов
Погребняк: «В финале Лиги чемпионов было на что посмотреть!»
11:11 · Лига чемпионов
Погребняк высказался по поводу задержки финального матча Лиги чемпионов
11:02 · Англия. Премьер-лига
Экс-игрок «Ливерпуля»: «Этот сезон настоящий провал»
10:50 · Лига чемпионов
Кроос нахамил журналисту после победы в Лиге чемпионов 1
10:44 · Лига чемпионов
Венгер назвал игрока, из-за которого «Ливерпуль» проиграл финал Лиги чемпионов 1
10:41 · Лига чемпионов
Губерниев считает, что в Санкт-Петербурге финал Личи чемпионов начался бы вовремя 1
10:40 · Лига чемпионов
Рамос поздравил «Реал» с победой в Лиге чемпионов
10:40 · Лига чемпионов
Бензема или Салах: Роналдо выбрал обладателя «Золотого мяча»
10:31 · Лига чемпионов
Нападающий «Реала» стал лучшим игроком Лиги чемпионов по обводкам
10:24 · Лига чемпионов
Что сказал Бензема после триумфа в Лиге чемпионов
10:17 · Лига чемпионов
Насри назвал два фактора победы «Реала» над «Ливерпулем»
10:15 · Лига чемпионов
Куртуа стал лидером Лиги чемпионов по сэйвам в этом сезоне 1
10:14 · Лига чемпионов
Мостовой не увидел ничего плохого в задержке финала Лиги чемпионов 1
10:09 · Лига чемпионов
Форвард «Реала» пробежал больше всех в Лиге чемпионов в этом сезоне 5
Все новости
Рекомендуем