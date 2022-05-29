Рамос поздравил «Реал» с победой в Лиге чемпионов

Опытный испанский защитник «ПСЖ» Серхио Рамос в своих социальных сетях поздравил мадридский «Реал» с очередной победой в Лиге чемпионов.

Рамос написал, что мадридский клуб просто невероятен. Опытный испанец поздравил свою бывшую команду с победой в Лиге чемпионов и отметил, что «Реал» продолжает творить невероятную историю. Напомним, что в финале «сливочные» минимально обыграли «Ливерпуль» со счётом 1:0 и в 14-й раз в своей истории выиграли трофей.

Стоит отметить, что Серхио Рамос прошлым летом покинул «Реал» и на правах свободного агента перебрался в «ПСЖ».