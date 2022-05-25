Клопп об игре с «Реалом»: «Мы стали опытнее за эти годы и это прекрасно»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал клубному сайту о настроении перед решающей игрой Лиги чемпионов.

«Нам нужно было научиться побеждать в финалах, и мы выиграли несколько в этом сезоне. Мы стали более опытными, и это, наверное, хорошо», - сказал Клопп.

Ранее в этом году «Ливерпуль» добился успеха в Кубке Англии и Кубке английской Лиги.

«Играть против «Реала» всегда было тяжело. Это клуб мирового уровня, который знает, как побеждать в решающих играх», - отметил Клопп.

Финальный матч Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Реалом» пройдет в Париже в субботу, 28 мая.