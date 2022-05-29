Винисиус повторил достижение Месси

Гол Винисиуса Жуниора в финальном матче Лиги чемпионов против «Ливерпуля» стал историческим во многих смыслах.

21-летний бразилец вывел «Реал» вперёд на 59-й минуте встречи, став первым со времён молодости Лионеля Месси южноамериканским игроком, поучаствовавшим в десяти и более голах в одном розыгрыше Лиги чемпионов в возрасте не старше 21 года, отмечает Opta. На счету Винисиуса 4 гола и 6 результативных передач.

Знаменитому аргентинцу, выступавшему в то время за «Барселону», это достижение покорилось в сезоне 2008/09 (9 голов и 5 ассистов).

Примечательно также, что Винисиус стал пятым самым молодым автором гола в истории финалов Лиги чемпионов.