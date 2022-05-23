Энрике: «Реал» заслуживает победу в Лиге чемпионов

Наставник сборной Испании Луис Энрике рассказал о том, кого бы он хотел видеть победителем Лиги чемпионов.

«Ни один ответ, который я дам, не понравится всем, а я хочу нравиться всем, но люблю быть справедливым, если кто-то и заслуживает победы в этой Лиге чемпионов, так это «Реал» Мадрид», — приводит слова Энрике Marca.

Финал Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ливерпулем» пройдет 28 мая в Париже, начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.

Команды уже встречались в финале ЛЧ в 2018 году, мадридский клуб оказался сильнее, одержав победу со счетом 3:1. В той встрече голами за «Реал» отметились Карим Бензема и Гарет Бэйл (дуль), за англичан забил Садио Мане.