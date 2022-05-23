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Лига чемпионов

Энрике: «Реал» заслуживает победу в Лиге чемпионов

23 Мая 2022 • 19:29 Комментировать
Ливерпуль
...
Реал Мадрид
2.05 3.65 3.50
28.05 22:00

Наставник сборной Испании Луис Энрике рассказал о том, кого бы он хотел видеть победителем Лиги чемпионов.

«Ни один ответ, который я дам, не понравится всем, а я хочу нравиться всем, но люблю быть справедливым, если кто-то и заслуживает победы в этой Лиге чемпионов, так это «Реал» Мадрид», — приводит слова Энрике Marca.

Финал Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ливерпулем» пройдет 28 мая в Париже, начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.

Команды уже встречались в финале ЛЧ в 2018 году, мадридский клуб оказался сильнее, одержав победу со счетом 3:1. В той встрече голами за «Реал» отметились Карим Бензема и Гарет Бэйл (дуль), за англичан забил Садио Мане.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ливерпуль Лига Чемпионов Луис Энрике
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ЛИВЕРПУЛЬ РЕАЛ МАДРИД
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