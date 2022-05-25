Хендерсон: «Во второй победе в Лиге чемпионов за последние 4 года будет заслуга каждого»

Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон рассказал о том, что будет чувствовать в случае второй победы клуба в Лиге чемпионов за последние 4 года. Напомним, что в 2019 году «Ливерпуль» обыграл в финале в Мадриде лондонский «Тоттенхэм».

«Если мы выиграем вторую Лигу чемпионов за последние 4 года, в этом будет заслуга каждого. Игроков, тренера, персонала, всех, кто вложил свой вклад в функционирование команды», – цитирует Хендерсона официальный сайт «Ливерпуля».

Напомним, что финал Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и мадридским «Реалом» стартует уже в эту субботу в 22:00 по московскому времени на стадионе «Парк де Франс» в Париже.