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Лига чемпионов

Хендерсон: «Во второй победе в Лиге чемпионов за последние 4 года будет заслуга каждого»

25 Мая 2022 • 15:34 Комментировать
Ливерпуль
...
Реал Мадрид
2.05 3.65 3.45
28.05 22:00

Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон рассказал о том, что будет чувствовать в случае второй победы клуба в Лиге чемпионов за последние 4 года. Напомним, что в 2019 году «Ливерпуль» обыграл в финале в Мадриде лондонский «Тоттенхэм».

«Если мы выиграем вторую Лигу чемпионов за последние 4 года, в этом будет заслуга каждого. Игроков, тренера, персонала, всех, кто вложил свой вклад в функционирование команды», – цитирует Хендерсона официальный сайт «Ливерпуля».

Напомним, что финал Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и мадридским «Реалом» стартует уже в эту субботу в 22:00 по московскому времени на стадионе «Парк де Франс» в Париже.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Джордан Хендерсон
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ЛИВЕРПУЛЬ РЕАЛ МАДРИД
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