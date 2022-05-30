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Лига чемпионов

Министр спорта Франции: «В срыве финала Лиги чемпионов виноваты болельщики «Ливерпуля»

30 Мая 2022 • 14:47 Комментировать
Ливерпуль
0:1
Реал Мадрид
окончен

Министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера обвинила фанатов «Ливерпуля» в срыве финала Лиги чемпионов, который проходил в Париже.

28 мая в пригороде Парижа состоялся финальный матч Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ливерпулем». Встреча была прервана более чем на 38 минут. Французские СМИ сообщили о том, что фанаты «красных» прорвались на стадион без билетов, тем самым, сорвали финал.

«Что мы действительно должны иметь в виду, так это то, что в первую очередь произошло массовый прорыв британских болельщиков «Ливерпуля» без билетов или с поддельными билетами на стадион.

Телевизионные кадры показали, как молодые люди, которые не были одеты в красные футболки «Ливерпуля», прыгали через ворота стадиона и убегали от службы безопасности, чтобы попасть на матч», - сказала Амели французскому радио RTL.

Напомним, «Реал» победил «Ливерпуль» со счётом 1:0 Победу «королевскому» клубу принёс точный удар Винисиуса.


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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ливерпуль Лига Чемпионов
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