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Лига чемпионов

Азар рассказал о своей готовности в финалу Лиги чемпионов

25 Мая 2022 • 09:15 Комментировать
Ливерпуль
...
Реал Мадрид
2.05 3.65 3.40
28.05 22:00

Бельгийский полузащитник Эден Азар, выступающий в составе мадридского «Реала», пообщался с представителями СМИ в преддверии финального матча Лиги чемпионов.

«Я в полном порядке. Намерен подойти к финалу ЛЧ в лучшем расположении духа, чтобы выложиться максимально. «Реал» - команда, здесь важны все 11 футболистов. Нам будет противостоять отличный соперник, но наша цель – победа. Нужно быть сплоченными, чтобы добиться успеха», - приводит слова бельгийца Mundo Deportivo.

Финал Лиги чемпионов состоится в Париже на стадионе «Стад де Франс» 28 мая.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ливерпуль Эден Азар
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ЛИВЕРПУЛЬ РЕАЛ МАДРИД
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