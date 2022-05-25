Азар рассказал о своей готовности в финалу Лиги чемпионов

Бельгийский полузащитник Эден Азар, выступающий в составе мадридского «Реала», пообщался с представителями СМИ в преддверии финального матча Лиги чемпионов.

«Я в полном порядке. Намерен подойти к финалу ЛЧ в лучшем расположении духа, чтобы выложиться максимально. «Реал» - команда, здесь важны все 11 футболистов. Нам будет противостоять отличный соперник, но наша цель – победа. Нужно быть сплоченными, чтобы добиться успеха», - приводит слова бельгийца Mundo Deportivo.

Финал Лиги чемпионов состоится в Париже на стадионе «Стад де Франс» 28 мая.