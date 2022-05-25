«Ливерпуль» раздавит «Реал»: Оуэн поделился прогнозом на финал Лиги чемпионов

Бывший нападающий «Ливерпуля» и мадридского «Реала» Майкл Оуэн рассказал, какая из команд возьмёт верх в предстоящем финале Лиги чемпионов.

«Думаю, «Ливерпуль» лучше «Реала» – они могут их раздавить. Мой прогноз – 3:0 или 3:1. Они действительно могут выиграть убедительно, поскольку в настоящий момент «Ливерпуль» – исключительная команда, слишком сильная для «Реала», – высказался Оуэн в интервью Sportsmail. – Не поймите меня неправильно – я отлично провёл время, выступая за «Реал». Для меня было огромной честью выходить на поле в белой футболке, но в этом финале я, конечно, поддерживаю «Ливерпуль».

Матч финала Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и «Ливерпулем» состоится 28 мая.