Маунт – о финале Лиги чемпионов: «Матч должен получиться очень захватывающим»

Хавбек «Челси» Мэйсон Маунт поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и мадридским «Реалом», который состоится сегодня в Париже. Напомним, что в прошлом году Маунт выиграл Лигу чемпионов в составе «Челси», обыграв в финале «Манчестер Сити» 1:0.

«Не знаю, кто победит, но должна получиться очень захватывающая игра, поэтому мне не терпится посмотреть её. Конечно, хотелось бы, чтобы в ней участвовал «Челси», но понаблюдать всё равно будет интересно», – сказал Маунт в беседе со Sky Sports.

Напомним, что «Челси» в этом розыгрыше Лиги чемпионов вылетел на стадии четвертьфинала от мадридского «Реала», уступив по сумме двух матчей 4:5.