Судья не зачитал гол Бензема в ворота «Ливерпуля»

В эти минуты проходит финальный матч Лиги чемпионов, в котором «Реал» играет с «Ливерпулем».

На 45-й минуте матча защитник «Реала» Даваид Алаба забросил мяч в штрафную площадь, где форвард Карим Бензема обработал мяч, он за счёт дриблинга отыграл защитника «Ливерпуля» Эндрю Робертсона и покатил мяч поперёк штрафной. Мяч после рикошета попал снова ему, и он поразил ворота «красных». Однако, главный арбитр встречи Клеман Тюрпен отменил гол из-за офсайда.

За прямой текстовой трансляцией матча «Реал» - «Ливерпуль» следить можно здесь.





