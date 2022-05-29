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Лига чемпионов

Звезда НБА поздравила «Реал» с победой в Лиге чемпионов

29 Мая 2022 • 09:05 Комментировать
Ливерпуль
0:1
Реал Мадрид
окончен

Звёздный словенский баскетболист «Далласа» Лука Дончич в своих социальных сетях отреагировал на победу мадридского «Реала» в финале Лиги чемпионов.

Дончич написал, что ему очень приятно быть фанатом мадридской команды. Словенский спортсмен также написал цифру 14, так как «Реал» именно столько раз выигрывал самый престижный клубный турнир Европы. Стоит отметить, что до перехода в «Далласа» Дончич выступал именно за «Реал».

В финале Лиги чемпионов футболисты «Реала» под шефством Карло Анчелотти сумели минимально обыграть «Ливерпуль» со счётом 1:0. Интересно, что совладельцем мерсисайдцев является звёздный баскетболист «Лейкерс» Леброн Джеймс.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Лига Чемпионов Лука Дончич
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