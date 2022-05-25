Ван Дейк рассказал о своём состоянии перед финалом Лиги чемпионов

Защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк поделился мыслями о собственной готовности к финальному поединку Лиги чемпионов против мадридского «Реала».

Напомним, что две недели назад голландец получил повреждение в финале Кубка Англии против «Челси».

«Я в полном порядке, никаких проблем. Очень жду субботу, – приводит слова ван Дейка Mundo Deportivo. – Сейчас я наслаждаюсь небольшим перерывом после множества игр. Думаю, то повреждение в финале Кубка Англии было знаком, указывающим на необходимость отдохнуть. Теперь я чувствую себя прекрасно и с нетерпением особенного вечера».

Финал Лиги чемпионов пройдёт 28 мая.