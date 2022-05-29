Насри назвал два фактора победы «Реала» над «Ливерпулем»

Экс-нападающий лондонского «Арсенала» и сборной Франции Самир Насри высказался относительно победы мадридского «Реала» в финале Лиги чемпионов.

«Финальный матч отражает весь путь мадридцев в этом турнире. «Реал» по дороге в финал выбил всех самых сильных соперников. В прошедшем матче все решили прекрасная игра Куртуа и самоотверженные действия в защите. Очень рад за Карима, это для него уже пятый кубок», - приводит слова Самира пресс-служба УЕФА.

«Сливочные» выиграли у «Ливерпуля» со счетом 1:0, автором единственного забитого мяча стал нападающий Винисиус Жуниор.