Капитан «Ливерпуля» установил рекорд сезона в Европе

Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон чаще всех в нынешнем сезоне появлялся на поле.

Сегодняшний поединок финала Лиги чемпионов против мадридского «Реала» станет для 31-летнего полузащитника 57-м в текущей кампании во всех турнирах – это наивысший показатель среди всех игроков, выступающих в пяти сильнейших европейских чемпионатах.

Хендерсон провёл 35 матчей в рамках Английской премьер-лиги, 11 раз появлялся на поле в Лиге чемпионов и по 5 раз выходил в Кубке Англии и Кубке английской лиги. В общей сложности на счету хавбека 3 гола и 7 результативных передач во всех соревнованиях.