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Лига чемпионов

Пеле рассказал, что думает о финале «Реал» - «Ливерпуль»

28 Мая 2022 • 07:43 Комментировать
Ливерпуль
...
Реал Мадрид
2.05 3.75 3.70
Через 12 ч. 18 мин.

Легенда мирового футбола Пеле пообщался с журналистами в преддверии финального поединка Лиги чемпионов, в котором мадридский «Реал» сыграет против «Ливерпуля».

«Это будет грандиозный поединок. Винисиус и Каземиро будут противостоять Алиссону и Фабиньо. Разве только я один в восторге от такого матча? Сильно сомневаюсь», - гласит сообщение бразильца в социальных сетях.

Финальный матч между «Реалом» и «Ливерпулем» состоится в Париже на стадионе «Стад де Франс» и начнется в 22:00 по московскому времени.

Клубы уже играли в финале в 2018 году, тогда мадридцы победили со счетом 3:1.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ливерпуль Пеле
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ЛИВЕРПУЛЬ РЕАЛ МАДРИД
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28.05  22:00 Ливерпуль ... Реал Мадрид 2.00 3.75 3.65
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