Пеле рассказал, что думает о финале «Реал» - «Ливерпуль»

Легенда мирового футбола Пеле пообщался с журналистами в преддверии финального поединка Лиги чемпионов, в котором мадридский «Реал» сыграет против «Ливерпуля».

«Это будет грандиозный поединок. Винисиус и Каземиро будут противостоять Алиссону и Фабиньо. Разве только я один в восторге от такого матча? Сильно сомневаюсь», - гласит сообщение бразильца в социальных сетях.

Финальный матч между «Реалом» и «Ливерпулем» состоится в Париже на стадионе «Стад де Франс» и начнется в 22:00 по московскому времени.

Клубы уже играли в финале в 2018 году, тогда мадридцы победили со счетом 3:1.