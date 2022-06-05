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Лига чемпионов

«Реал» сможет потратить на трансферы больше 400 миллионов евро

05 Июня 2022 • 11:19 Комментировать
Ливерпуль
0:1
Реал Мадрид
окончен

«Реал» намерен потратить свыше 400 миллионов евро на трансферы нынешним летом, сообщает Goal.

По информации источника, в связи с уходом дорогостоящих игроков, получавших большие зарплаты (Бэйл, Иско и Марсело), у «Реала» значительно вырос потолок зарплат. Также на трансферный бюджет повлияла победа «сливочных» в минувшем розыгрыше Лиге чемпионов.

Ранее сообщалось, что «Реал» близок к подписанию полузащитника «Монако» Орельена Чуамени.

Помимо триумфа в главном клубном турнире Европы, «Реал» также выиграл чемпионат Испании. Победа в Лиге чемпионов стала для мадридского клуба уже 14-м в его истории, что является рекордом турнира.  

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Орельен Чуамени
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