«Реал» сможет потратить на трансферы больше 400 миллионов евро

«Реал» намерен потратить свыше 400 миллионов евро на трансферы нынешним летом, сообщает Goal.

По информации источника, в связи с уходом дорогостоящих игроков, получавших большие зарплаты (Бэйл, Иско и Марсело), у «Реала» значительно вырос потолок зарплат. Также на трансферный бюджет повлияла победа «сливочных» в минувшем розыгрыше Лиге чемпионов.

Ранее сообщалось, что «Реал» близок к подписанию полузащитника «Монако» Орельена Чуамени.

Помимо триумфа в главном клубном турнире Европы, «Реал» также выиграл чемпионат Испании. Победа в Лиге чемпионов стала для мадридского клуба уже 14-м в его истории, что является рекордом турнира.