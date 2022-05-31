Хорватские игроки выигрывают Лигу чемпионов на протяжении десяти сезонов подряд

В составе команд-победителей Лиги чемпионов неизменно оказывается как минимум по одному хорвату на протяжении десяти сезонов кряду.

Тренд был запущен в 2013 году, когда Марио Манджукич поднял трофей, выступая за мюнхенскую «Баварию». Годом позднее его успех повторил Лука Модрич, победивший с «Реалом», а в 2015 году Иван Ракитич помог завоевать кубок «Барселоне».

С 2016 по 2018 год хорватов-триумфаторов было сразу двое – Лука Модрич и Матео Ковачич (побеждали с «Реалом» трижды подряд). В 2019 году победу с «Ливерпулем» праздновал Деян Ловрен, в 2020 – Иван Перишич с «Баварией», в 2021 – снова Ковачич, но уже с «Челси». Наконец, в 2022 году «ушастый» кубок Лиги чемпионов в пятый раз поднял над головой Модрич.