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Лига чемпионов

Хорватские игроки выигрывают Лигу чемпионов на протяжении десяти сезонов подряд

31 Мая 2022 • 23:38 Комментировать (1)
Ливерпуль
0:1
Реал Мадрид
окончен

В составе команд-победителей Лиги чемпионов неизменно оказывается как минимум по одному хорвату на протяжении десяти сезонов кряду.

Тренд был запущен в 2013 году, когда Марио Манджукич поднял трофей, выступая за мюнхенскую «Баварию». Годом позднее его успех повторил Лука Модрич, победивший с «Реалом», а в 2015 году Иван Ракитич помог завоевать кубок «Барселоне».

С 2016 по 2018 год хорватов-триумфаторов было сразу двое – Лука Модрич и Матео Ковачич (побеждали с «Реалом» трижды подряд). В 2019 году победу с «Ливерпулем» праздновал Деян Ловрен, в 2020 – Иван Перишич с «Баварией», в 2021 – снова Ковачич, но уже с «Челси». Наконец, в 2022 году «ушастый» кубок Лиги чемпионов в пятый раз поднял над головой Модрич.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Хорватии Лука Модрич Лига Чемпионов Марио Манджукич Деян Ловрен Матео Ковачич
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