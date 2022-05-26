Клопп: «Надеюсь, что Тьяго сможет сыграть в финале»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп сообщил на пресс-конференции перед финалом Лиги чемпионов, что у полузащитника Тьяго Алькантары есть шансы выйти на поле.

«Мы надеемся, что он сможет. Восстановление идет на удивление хорошо. После игры с «Волками» я не очень-то был уверен в этом, но затем мы поняли, что, возможно, он успеет поправиться», - сказал Клопп.

В четверг футболист должен вернуться к тренировкам в общей группе, после этого медики вынесут окончательный вердикт.

Финал Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Реалом» пройдет в субботу, 28 мая, в Париже.