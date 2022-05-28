Милнер рассказал забавную историю с Клоппом перед финалом Лиги чемпионов

Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер высказался о главном тренере команды Юргене Клоппе.

Англичанин отметил весёлый и энергичный характер немецкого специалиста, который помогает ему снимать напряжение внутри коллектива перед важными играми.

«Искренний, Энергичный, весёлый. Он всегда старается всё смягчить. Перед финалом Лиги чемпионов 2018 года он проводил самое обычное собрание, на котором рассказывал о тактике в боксерах от Криштиану Роналду», — цитирует Милнера Daily Mail.

Напомним, тот финал 2018 года завершился победой «Реала» (3:1). Сегодня, 28 мая, соперники вновь встретятся друг с другом в решающем матче главного клубного турнира Европы. Начало — в 22:00 по московскому времени.