Романо: Модрич продлил контракт с «Реалом»

Согласно сведениям авторитетного инсайдера, Лука Модрич и мадридский «Реал» полностью согласовали продление контракта.

Устное соглашение между сторонами было достигнуто ещё два месяца назад. Теперь договор завершён и подписан – в ближайшее время клуб объявит об этом официально, информирует Фабрицио Романо. Новое соглашение 36-летнего центрального полузащитника будет рассчитано на один год.

Сегодня Лука Модрич стал пятикратным победителем Лиги чемпионов в составе мадридского «Реала». На счету хорвата 45 матчей, 3 забитых мяча и 12 результативных передач в завершившейся кампании.