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Лига чемпионов

Романо: Модрич продлил контракт с «Реалом»

29 Мая 2022 • 02:48 Комментировать
Ливерпуль
0:1
Реал Мадрид
окончен

Согласно сведениям авторитетного инсайдера, Лука Модрич и мадридский «Реал» полностью согласовали продление контракта.

Устное соглашение между сторонами было достигнуто ещё два месяца назад. Теперь договор завершён и подписан – в ближайшее время клуб объявит об этом официально, информирует Фабрицио Романо. Новое соглашение 36-летнего центрального полузащитника будет рассчитано на один год.

Сегодня Лука Модрич стал пятикратным победителем Лиги чемпионов в составе мадридского «Реала». На счету хорвата 45 матчей, 3 забитых мяча и 12 результативных передач в завершившейся кампании.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Лука Модрич
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окончен Ливерпуль 0:1 Реал Мадрид 2.05 3.70 3.75
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