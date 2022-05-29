Бензема: «Эта победа в Лиге чемпионов была сложнее предыдущих»

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема поделился своими мыслями на следующий день после триумфа в Лиге чемпионов.

34-летний француз в пятый раз стал победителем самого престижного еврокубка с «Реалом», однако считает нынешнюю победу наиболее сложной из всех.

«Я счастлив и горжусь, – рассказывает лидер «Реала» в интервью Telefoot. – Вспоминая весь наш путь в этом розыгрыше Лиги чемпионов, я могу сказать, что эта победа была наиболее сложной из всех за время моего пребывания в клубе, поскольку в плей-офф мы играли только с сильнейшими командами», – заявил Бензема, ставший лучшим бомбардиром турнира с 15 забитыми мячами.