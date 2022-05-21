Миятович ставит на «Реал» в финале Лиги чемпионов

Бывший футболист мадридского «Реала» Предраг Миятович, забивший победный гол в финале Лиги чемпионов 1998 года против «Ювентуса», уверен в своем бывшем клубе. По его мнению, «Реал» обыграет «Ливерпуль» благодаря своему гигантскому опыту подобных турниров. Финальный матч Лиги чемпионов состоится в следующую субботу.

- Какие еще есть команды, в составе которых восемь игроков, четырежды выигрывавших Лигу чемпионов? Я не думаю, что у «Ливерпуля» команда лучше, чем у «Реала». Бензема забивает гол за голом, растут Винисиус и Родриго, есть опыт, есть все для победы, - цитирует Миятовича El Larguero.