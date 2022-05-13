Клопп раскритиковал УЕФА и прошёлся по Лиге наций

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп остался недоволен системой распределения билетов между болельщиками на финал Лиги чемпионов.

Ранее была информация, что из 75 тысяч билетов в парижском финале болельщики «Ливерпуля» и «Реала» получат только по 20 тысяч.

Клопп раскритиковал такое решение, но не стал углубляться в разбирательства с футбольными чиновниками из-за «малого количества информации».

Вместо этого он прошелся по турниру Лиги наций.

«Я до сих пор считаю, что это одна из самых нелепых идей в мире футбола. Мы заканчиваем сезон, в котором игроки сыграли более 70 игр. И сразу после этого им предстоит играть в этом непонятном турнире», - заявил Клопп.

«Ливерпуль» закончит сезон 28 мая финалом Лиги чемпионов против «Реала», который состоится в Париже.