«Реал» требует боссов УЕФА объяснить выбор Парижа для проведения финала Лиги чемпионов

Представители мадридского «Реала» требуют у руководителей УЕФА объяснить причины, по которым для проведения финала Лиги чемпионов был выбран именно Париж.

На официальном сайте «сливочных» появилось обращение к УЕФА. «Королевский клуб» хотел бы узнать критерии, которые учитывались для выбора города и стадиона. «Реал» также хочет узнать, кто ответственен за то, что праздник футбола превратился в печальное событие, а многие фанаты просто остались без помощи.

Напомним, что изначально финал Лиги чемпионов должен был проходит в Санкт-Петербурге, но из-за ситуации на Украине матч был перенесён в Париж на стадион «Стад-де-Франс». Из-за беспорядков перед стадионом финальный поединок начался с задержкой.