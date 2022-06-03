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Лига чемпионов

«Реал» требует боссов УЕФА объяснить выбор Парижа для проведения финала Лиги чемпионов

03 Июня 2022 • 12:54 Комментировать (7)
Ливерпуль
0:1
Реал Мадрид
окончен

Представители мадридского «Реала» требуют у руководителей УЕФА объяснить причины, по которым для проведения финала Лиги чемпионов был выбран именно Париж.

На официальном сайте «сливочных» появилось обращение к УЕФА. «Королевский клуб» хотел бы узнать критерии, которые учитывались для выбора города и стадиона. «Реал» также хочет узнать, кто ответственен за то, что праздник футбола превратился в печальное событие, а многие фанаты просто остались без помощи.

Напомним, что изначально финал Лиги чемпионов должен был проходит в Санкт-Петербурге, но из-за ситуации на Украине матч был перенесён в Париж на стадион «Стад-де-Франс». Из-за беспорядков перед стадионом финальный поединок начался с задержкой.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид УЕФА Лига Чемпионов Париж
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