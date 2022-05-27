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Касильяс: «Камбэки – это прекрасно, но нужна и вишенка на торте»

27 Мая 2022 • 10:28 Комментировать
Ливерпуль
...
Реал Мадрид
2.00 3.70 3.55
28.05 22:00

Бывший вратарь «Реала» Икер Касильяс считает, что сезон для мадридского клуба будет неполным, если команда упустит победу в Лиге чемпионов.

«Камбэки — это очень хорошо, но теперь нужно их закрепить, нам не хватает вишенки. Если вы не закрепите эту вишенку, торт будет неполным, не так ли? Если кубок не прибудет в кабинет, никто не вспомнит, что было с «ПСЖ», «Челси» и «Манчестер Сити», - сказал Касильяс в интервью Marca.

Экс-футболист «Реала» считает, что ключ к победе – в минимизировании собственных ошибок.

«Реал» и «Ливерпуль» — две лучшие команды в мире на данный момент, и они заслужили этот финал. Я думаю, что ключ к успеху — это совершать меньше ошибок, быть практичным и умным», - отметил Касильяс.

Финал Лиги чемпионов начнется в Париже 28 мая в 22:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ливерпуль Икер Касильяс
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ЛИВЕРПУЛЬ РЕАЛ МАДРИД
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