Александр-Арнольд: «Наблюдать за игрой Винисиуса — это роскошь»

Защитник «Ливерпуля» Трент Александр-Арнольд признался, что впечатлён игрой вингера «Реала» Винисиусом.

«Я с нетерпением жду встречи со всем «Реалом». Играя против «Реала», вы знаете, что вам предстоит встречаться с первоклассными игроками на всех позициях на поле. Наблюдать за игрой Винисиуса — это роскошь», — приводит слова защитника Cope.es.

Финальный матчи Лиги чемпионов «Реал» - «Ливерпуль» состоится завтра, 28 мая. Встреча пройдёт во Франции, в пригороде Парижа. Начало – в 22:00 мск. Встречу рассудит бригада арбитров из Франции во главе с Клеманом Турпеном.