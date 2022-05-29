Фанаты «Реала» - о Мбаппе: Он никогда не выиграет Лигу чемпионов

Болельщики мадридского «Реала» после победы своей команды в финале Лиги чемпионов не забыли пройтись по французскому форварду «ПСЖ» Килиану Мбаппе.

По информации Marca, фанаты «сливочных» после финального матча Лиги чемпионов скандировали разные кричали в адрес 23-летнего французского футболиста. Болельщики «Реала» кричали, что никто больше не любит Мбаппе и, что форвард никогда в своей карьере не выиграет Лигу чемпионов.

Напомним, что до этого Килиан Мбаппе не захотел переходить в «Реал». Француз решил продлить соглашение с «ПСЖ» до лета 2025 года, чем спровоцировал большое количество критики в свой адрес.