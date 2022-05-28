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Эллиот: «Игроки «Ливерпуля» считают себя семьёй»

28 Мая 2022 • 15:44 Комментировать
Ливерпуль
...
Реал Мадрид
2.05 3.70 3.75
Через 5 ч. 50 мин.

Полузащитник «Ливерпуля» Харви Эллиот рассказал об атмосфере, которая царит в раздевалке мерсисайдского клуба. По словам экс-игрока «Фулхэма», игроки воспринимают друг друга как членов семьи.

«Мы называем себя семьёй, что очень важно. У нас есть несколько лидеров в раздевалке. Конечно, в первую очередь можно назвать Хендерсона, ван Дейка и Милнера. Они постоянно говорят и постоянно пытаются мотивировать нас и завести перед выходом на поле», – цитирует хавбека Anfield Watch.

Напомним, что «Ливерпулю» сегодня предстоит сыграть в финале Лиги чемпионов против мадридского «Реала». Поединок на «Парк де Франс» стартует в 22:00 по московскому времени.

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ЛИВЕРПУЛЬ РЕАЛ МАДРИД
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28.05  22:00 Ливерпуль ... Реал Мадрид 2.00 3.75 3.65
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