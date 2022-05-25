Ван Дейк объяснил, почему в предстоящем финале «Реалу» будет сложнее, чем в 2018 году

Лидер «Ливерпуля» Виргил ван Дейк считает, что «Ливерпуль» сильно прибавил по сравнению с финалом четырёхлетней давности.

В 2018 году мадридскому «Реалу» удалось обыграть «Ливерпуль» со счётом 3:1. Команды вновь разыграют главный еврокубковый трофей 28 мая.

«Мы сильно выросли, теперь у нас больше опыта. – рассказывает ван Дейк официальному сайту «Ливерпуля». – У нас есть новые игроки, но есть и много тех, кто остался с тех пор.

Наш стиль игры претерпел изменения. В 2018 году мы проводили наш первый совместный финал в текущем составе, и участие в таких играх даёт неоценимый опыт. Но мы играем с одной из лучших команд в истории Лиги чемпионов, и нам нужно выступить очень сильно, чтобы поднять трофей», – заявил голландский защитник.