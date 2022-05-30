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Лига чемпионов

Шевченко — о Анчелотти: Мистер, таких, как вы, больше нет

30 Мая 2022 • 07:09 Комментировать
Ливерпуль
0:1
Реал Мадрид
окончен

Бывший наставник «Дженоа» и украинской сборной Андрей Шевченко в своих социальных сетях поздравил тренера «Реала» Карло Анчелотти с победой в Лиге чемпионов.

Шевченко написал, что поздравляет опытного итальянского специалиста с очередным еврокубковым трофеем. Украинец отметил, что таких, как Анчелотти, в мировом футболе больше нет. Экс-тренер «Дженоа» добавил, что Анчелотти своими успехами написал историю.

Напомним, что Карло Анчелотти стал первым тренером в истории, кому удалось выиграть сразу четыре Лиги чемпионов. Дважды итальянец сделал это с «Миланом», и дважды с «Реалом».

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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Шевченко Карло Анчелотти Лига Чемпионов
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