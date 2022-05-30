Шевченко — о Анчелотти: Мистер, таких, как вы, больше нет

Бывший наставник «Дженоа» и украинской сборной Андрей Шевченко в своих социальных сетях поздравил тренера «Реала» Карло Анчелотти с победой в Лиге чемпионов.

Шевченко написал, что поздравляет опытного итальянского специалиста с очередным еврокубковым трофеем. Украинец отметил, что таких, как Анчелотти, в мировом футболе больше нет. Экс-тренер «Дженоа» добавил, что Анчелотти своими успехами написал историю.

Напомним, что Карло Анчелотти стал первым тренером в истории, кому удалось выиграть сразу четыре Лиги чемпионов. Дважды итальянец сделал это с «Миланом», и дважды с «Реалом».