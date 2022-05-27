Надаль посетит финал Лиги чемпионов

Испанский теннисист, обладатель 21 титула «Большого шлема» Рафаэль Надаль собирается посетить финальный матч Лиги чемпионов.

«Посмотрим, в каком состоянии я завтра проснусь. Вдруг организм преподнесет сюрприз. Но если ничего не случится — и ожидаю, что ничего не случится, — и если завтра я смогу хорошо потренироваться, то намерен сходить», — сказал Надаль на пресс-конференции.

Испанский теннисист выступает на турнире «Большого Шлема» «Ролан «Гаррос», который проходит во Франции. Надаль известен своей любовью к футболу, так, н попросил организаторов турнира в Мадриде провести его матч раньше, чтобы он смог попасть на ответный матч ЛЧ «Реал» - «Манчестер Сити» (3:1).

Финал Лиги чемпионов между «королевским» клубом и «Ливерпулем» пройдёт 28 мая в Париже, начало – в 22:00 мск.