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Бенитес сравнил себя с Клоппом

26 Мая 2022 • 22:06 Комментировать
Ливерпуль
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Реал Мадрид
2.00 3.70 3.50
28.05 22:00

Бывший главный тренер «Ливерпуля» Рафаэль Бенитес рассказал, в чём его отличия от нынешнего рулевого «красных» Юргена Клоппа.

«Я веду себя довольно сдержанно и прагматично, но внутри я эмоционален и чувствую большую гордость за своих игроков, когда они чего-то добиваются. Клопп показывает больше эмоций: он экстраверт, что явно видно по его поведению, – поделился 62-летний испанец. – Я бы сказал, что внутри я чувствую те же эмоции, но он более демонстративно их показывает – и это хорошо воспринимается болельщиками. Видя его, они думают: «Вау, у него столько страсти». Но можно проявлять страсть иначе, работая по 12 часов в день на благо клуба», – отметил Бенитес.

Рафаэль Бенитес возглавлял «Ливерпуль» с 2004 по 2010 год.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Рафаэль Бенитес Юрген Клопп
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ЛИВЕРПУЛЬ РЕАЛ МАДРИД
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