Бенитес сравнил себя с Клоппом

Бывший главный тренер «Ливерпуля» Рафаэль Бенитес рассказал, в чём его отличия от нынешнего рулевого «красных» Юргена Клоппа.

«Я веду себя довольно сдержанно и прагматично, но внутри я эмоционален и чувствую большую гордость за своих игроков, когда они чего-то добиваются. Клопп показывает больше эмоций: он экстраверт, что явно видно по его поведению, – поделился 62-летний испанец. – Я бы сказал, что внутри я чувствую те же эмоции, но он более демонстративно их показывает – и это хорошо воспринимается болельщиками. Видя его, они думают: «Вау, у него столько страсти». Но можно проявлять страсть иначе, работая по 12 часов в день на благо клуба», – отметил Бенитес.

Рафаэль Бенитес возглавлял «Ливерпуль» с 2004 по 2010 год.