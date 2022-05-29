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Лига чемпионов

Анчелотти – первый тренер, выигравший Лигу чемпионов четырежды

29 Мая 2022 • 00:40 Комментировать (11)
Ливерпуль
0:1
Реал Мадрид
окончен

Карло Анчелотти установил невероятный рекорд по количеству побед в Лиге чемпионов в качестве тренера.

Нынешний наставник мадридского «Реала» привёл свою команду к триумфу в Лиге чемпионов в четвёртый раз, став самым титулованным тренером в истории турнира. Итальянец дважды побеждал с «Миланом» (в сезонах 2002/03 и 2006/07) и дважды добивался успеха с «Реалом» (в сезоне 2013/14 и сегодня).

Анчелотти превзошёл результат Боба Пэйсли и Зинедина Зидана, которые побеждали в самом престижном еврокубке по три раза.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти
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окончен Ливерпуль 0:1 Реал Мадрид 2.05 3.70 3.75
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