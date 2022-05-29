Анчелотти – первый тренер, выигравший Лигу чемпионов четырежды

Карло Анчелотти установил невероятный рекорд по количеству побед в Лиге чемпионов в качестве тренера.

Нынешний наставник мадридского «Реала» привёл свою команду к триумфу в Лиге чемпионов в четвёртый раз, став самым титулованным тренером в истории турнира. Итальянец дважды побеждал с «Миланом» (в сезонах 2002/03 и 2006/07) и дважды добивался успеха с «Реалом» (в сезоне 2013/14 и сегодня).

Анчелотти превзошёл результат Боба Пэйсли и Зинедина Зидана, которые побеждали в самом престижном еврокубке по три раза.