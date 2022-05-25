Каррагер – о Салахе: «Меня восхитили его слова о мести «Реалу»

Футбольный эксперт Джейми Каррагер прокомментировал заявление нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха о «мести Реалу» в финале Лиги чемпионов.

«Игроки и менеджеры никогда не любят говорить о мести. Они не любят использовать это слово в прессе, чтобы каким-то образом мотивировать соперника, но, на самом деле, мы все так думаем! Скажем так, я на самом деле восхищался Мо Салахом за то, что он просто честно сказал: «Да, я лучше буду играть с «Реалом», а не с «Ман Сити», - сказал Каррагер.

Ранее форвард «Ливерпуля» заявил, что рад тому, что в финале Лиги чемпионов ему выпало встретится с «Реалом».

Решающий матч Лиги чемпионов пройдет в субботу, 28 мая, в Париже.