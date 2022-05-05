Наставник «Реала» признался, что обожает Ливерпуль, а Клопп – отличный тренер

Наставник «Реала» Карло Анчелотти поделился с журналистами ожиданиями от встречи с «Ливерпулем» в финале Лиги чемпионов.

«Я встречался с «Ливерпулем» в финале в 1984 году в качестве игрока, затем в 2005 и 2007 годах в качестве тренера. Я жил в Ливерпуле. Для меня финал будет похож на дерби, потому что я все еще «эвертонец». Юрген Клопп — отличный тренер, и я его очень уважаю», - сказал Анчелотти.

Он добавил, что финал будет фантастическим событием в футбольном мире.

«Реал» вышел в решающий матч Лиги чемпионов, после того как обыграл по сумме двух встреч «Манчестер Сити» со счетом 6:5.