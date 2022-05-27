Агуэро: «В финале Лиги чемпионов «Реал» будет более уверенным, потому что у них больше опыта»

Экс-нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро поделился своими ожиданиями от финала Лиги чемпионов между «Реал» Мадридом и «Ливерпулем». Напомним, что решающий матч турнира состоится завтра в 22:00 по московскому времени.

«Я думаю, что «Реал» является более опытной командой, но «Ливерпуль» в последние годы проделал отличный путь в Лиге чемпионов. Игра будет равной, но я думаю, что «Реал» будет чувствовать себя более уверенно, потому что у них больше опыта», – цитирует Агуэро Anfield Watch.

Напомним, что мадридский «Реал» 4 года назад обыграл «Ливерпуль» в финале Лиги чемпионов на «НСК Олимпийском». В прошлом сезоне «сливочные» также выбили команду Клоппа из стадии четвертьфинала.