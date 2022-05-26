Салах рассказал о мотивации «Ливерпуля» на матч с «Реалом»

Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах пообщался с представителями СМИ в преддверии финального поединка против мадридского «Реала» в Лиге чемпионов.

«У меня огромная мотивация, особенно после произошедшего в предыдущем финале с «Реалом». После случившегося в Премьер-лиге наша команда мотивирована взять Лигу чемпионов», - передает слова египетского нападающего газета Marca.

Напомним, что в чемпионате Англии мерсисайдцы финишировали на второй позиции, уступив золотые медали «Манчестер Сити».

Финал Лиги чемпионов состоится в субботу, 28 мая, в столице Франции. Начало – 22:00 мск.