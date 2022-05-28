Футбольный эксперт Валерий Масалитин в беседе с корреспондентом «Евро-футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился ожиданиями от предстоящего финала Лиги чемпионов УЕФА.

«На протяжении всего турнира я болел за две команды: за «Реал» и за «Ливерпуль». Получилось так, что они сойдутся в финале. Симпатии мои раздваиваются. Кто бы ни выиграл, я получу от этого удовольствие. «Ливерпуль» играет в атакующий футбол, если всё в составе будут в строю, то они и будут играть в такой футбол в финале. «Красные» будут играть в высокий прессинг, в давление. «Реал» способен сыграть вторым номером и поймать соперника на контратаке. Быстрые фланги врываются в свободные зоны, а Модрич спокойно отдаёт им туда передачи.

Сталкиваются две системы. «Ливерпуль» будет играть в атаку, они не могут защищаться. Этим они и нравятся. Много голов, много комбинаций, много индивидуально сильных игроков, много ударов. У «Реала» сейчас есть Бензема, который может в одиночку решить исход матча. Футбол будет интересным, надеюсь на обилие голов.

То, что «Ливерпуль» был в чемпионской гонке до самого конца, а «Реал» выиграл Ла Лигу задолго до конца турнира, никак не повлияет на форму команд. Это уже всё в прошлом. Для них цель сейчас одна - победа в Лиге чемпионов. Все силы игроки оставят здесь. Что может быть круче, чем играть в финале Лиги чемпионов. Сам статус финала придаёт игрокам дополнительных сил. А если выиграешь, то можешь уже ехать в отпуск и делать всё, что хочешь», - сказал Масалитин.