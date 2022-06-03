Стало известно, каким мячом будет играть команды в следующем розыгрыше Лиги чемпионов. Об этом сообщается в социальных сетях AS.

Испанские журналисты разместили снимок игрового снаряда, изготовленного немецкой компанией Adidas. Этот мяч будет использоваться командами на групповой стадии соревнований.

Напомним, что в сезоне-2021/2022 триумфатором Лиги чемпионов стал мадридский «Реал». Команда под предводительством Карло Анчелотти победила в финале «Ливерпуль» со счетом 1:0. Единственный гол в начале второго тайма забил бразильский нападающий Винисиус Жуниор.