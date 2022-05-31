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Лига чемпионов

Французский политик заявил, что Клопп способствовал беспорядкам на финале Лиги чемпионов

31 Мая 2022 • 07:31 Комментировать
Ливерпуль
0:1
Реал Мадрид
окончен

Министр внутренних дел Франции Джеральд Дарманен обвинил Юргена Клоппа в том, что тренер «Ливерпуля» якобы способствовал беспорядкам перед финалом Лиги чемпионов.

Дарманен заявил, что подобные проблемы возникают почему-то только с английскими командами. Политик отметил, что со стороны английских клубов всегда есть неорганизованность, скверное поведение и огромный рынок подпольных билетов. Министр также обвинил в беспорядках Юргена Клоппа, который призывал болельщиков «Ливерпуля» приезжать во Францию даже без билетов.

Напомним, что из-за беспорядков финал Лиги чемпионов начался с задержкой. Победу в итоге одержал мадридский «Реал», который переиграл команду Клоппа со счётом 1:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Лига Чемпионов Юрген Клопп
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