Касильяс — о Куртуа: «Давно не видел такого решительного вратаря в финале Лиги чемпионов»

Бывший вратарь «Реала» Икер Касильяс поделился мнением об игре нынешнего голкипера «сливочных» Тибо Куртуа.

«Давно не видел такого решительного вратаря в финале Лиги чемпионов. Тибо продемонстрировал свой высокий уровень игры», — заявил Касильяс в своих соцсетях.

Напомним, что 30-летний Куртуа был признан лучшим игроком победного финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (1:0). Этот трофей стал для мадридцев 14-м в истории клуба.

Всего в минувшем розыгрыше главного клубного турнира Европы 30-летний вратарь провёл в составе «сливочных» 13 матчей, пропустив в них 14 голов и пять раз сохранив свои ворота в неприкосновенности.