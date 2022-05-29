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Лига чемпионов

Касильяс — о Куртуа: «Давно не видел такого решительного вратаря в финале Лиги чемпионов»

29 Мая 2022 • 13:24 Комментировать
Ливерпуль
0:1
Реал Мадрид
окончен

Бывший вратарь «Реала» Икер Касильяс поделился мнением об игре нынешнего голкипера «сливочных» Тибо Куртуа.

«Давно не видел такого решительного вратаря в финале Лиги чемпионов. Тибо продемонстрировал свой высокий уровень игры», — заявил Касильяс в своих соцсетях.

Напомним, что 30-летний Куртуа был признан лучшим игроком победного финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (1:0). Этот трофей стал для мадридцев 14-м в истории клуба.  

Всего в минувшем розыгрыше главного клубного турнира Европы 30-летний вратарь провёл в составе «сливочных» 13 матчей, пропустив в них 14 голов и пять раз сохранив свои ворота в неприкосновенности.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ливерпуль Икер Касильяс Тибо Куртуа
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