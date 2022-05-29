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Лига чемпионов

Оуэн: «Ливерпуль» всё делал правильно, но надо отдать должное «Реалу»

29 Мая 2022 • 07:01 Комментировать
Ливерпуль
0:1
Реал Мадрид
окончен

Мадридский «Реал» выиграл финал Лиги чемпионов у «Ливерпуля» и снова подтвердил звание самого лучшего клуба в мире. Бывший нападающий «Ливерпуля» Майкл Оуэн прокомментировал события матча и неудачу своего любимого клуба. По его словам, подопечные Юргена Клоппа действовали грамотно, но соперник оказался им не по зубам.

- Я думал, «Ливерпуль» будет праздновать сегодня. Они делали все правильно, но надо отдать должное мадридскому «Реалу». Это клуб, который выигрывает большие матчи, - цитирует Оуэна BBC Sport.

В финальном матче, прошедшем в Париже, все решил гол Винисиуса Жуниора за полчасадо окончания игры.

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Ливерпуль Майкл Оуэн
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