Оуэн: «Ливерпуль» всё делал правильно, но надо отдать должное «Реалу»

Мадридский «Реал» выиграл финал Лиги чемпионов у «Ливерпуля» и снова подтвердил звание самого лучшего клуба в мире. Бывший нападающий «Ливерпуля» Майкл Оуэн прокомментировал события матча и неудачу своего любимого клуба. По его словам, подопечные Юргена Клоппа действовали грамотно, но соперник оказался им не по зубам.

- Я думал, «Ливерпуль» будет праздновать сегодня. Они делали все правильно, но надо отдать должное мадридскому «Реалу». Это клуб, который выигрывает большие матчи, - цитирует Оуэна BBC Sport.

В финальном матче, прошедшем в Париже, все решил гол Винисиуса Жуниора за полчасадо окончания игры.