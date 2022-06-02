Реакция Мбаппе на триумф Бензема с «Реалом» в Лиге чемпионов

Звезда французского «ПСЖ» Килиан Мбаппе отреагировал на триумф мадридского «Реала» в Лиге чемпионов. В частности, нападающий поздравил своего соотечественника Карима Бензема.

«Мои поздравления Кариму. Выигрывать трофеи очень нелегко, поэтому нужно радоваться каждому триумфу. Тем более, это пятый кубок чемпионов в коллекции Бензема. Еще раз поздравляю его», - передает слова Килиана CNews.

В финале Лиги чемпионов, состоявшемся в прошлый уик-энд, мадридский «Реал» отпраздновал победу над «Ливерпулем» со счетом 1:0. Единственный мяч в начале второго тайма забил бразильский нападающий Винисиус Жуниор.