Анчелотти не исключил появление Бэйла и Азара в финале Лиги чемпионов

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти заявил прессе, что Гарет Бэйл и Эден Азар могут выйти на поле в игре против «Ливерпуля».

«Азар хорошо тренируется, он может сыграть в финале, Бэйл тоже может сыграть», — сказал Анчелотти журналистам.

Наставник «Реала» добавил, что все футболисты его команды полностью мотивированы, независимо от того, сколько минут на поле им выпадет провести.

«С командой все в порядке. У нас были небольшие проблемы с Марсело, но он поправится. Команда в хорошей физической форме, мы будем готовиться к тому, что хотим сделать», - добавил главный тренер «Реала».

Финальный матч Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ливерпулем» пройдет 28 мая в Париже.