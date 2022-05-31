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Лига чемпионов

Эден Азар: «Судьба «Золотого мяча» решена на 99%»

31 Мая 2022 • 21:37 Комментировать
Ливерпуль
0:1
Реал Мадрид
окончен

Вингер мадридского «Реала» Эден Азар поделился своим мнением о том, кому достанется престижная индивидуальная награда.

«Золотой мяч» получит Карим Бензема. Думаю, других претендентов нет. Победа останется за ним с вероятностью в 99%. Не знаю всех тонкостей подсчёта голосов, но я думаю, что наградят Карима, и я на это надеюсь, потому что он полностью это заслужил», – заявил Азар.

По словам 31-летнего бельгийца, при немного других раскладах «Золотой мяч» также мог бы получить его соотечественник Тибо Куртуа: «Он бы выиграл награду, если бы провёл предыдущие матчи Лиги чемпионов так же, как финал, но прежде у него было меньше работы», – отметил 31-летний вингер.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карим Бензема Эден Азар Тибо Куртуа
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