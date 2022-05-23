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Лига чемпионов

Бенитес: «Будет интересно посмотреть, как «Реал» справится с прессингом «Ливерпуля»

23 Мая 2022 • 18:56 Комментировать
Ливерпуль
...
Реал Мадрид
2.05 3.65 3.50
28.05 22:00

Экс-наставник мадридского «Реала» и «Ливерпуля» Рафаэль Бенитес поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов, в котором сразятся две его бывшие команды. Напомним, что решающий матч турнира состоится 28 мая в Париже.

«Ливерпуль» играет очень быстро, они привыкли больше владеть мячом, чем оппоненты. Будет интересно понаблюдать за тем, как команда вроде «Реала», которая любит владеть мячом в Ла Лиге, будет справляться с высоким и интенсивным прессингом «Ливерпуля», – цитирует Бенитеса Liverpool Echo.

Ранее «Ливерпуль» и мадридский «Реал» встречались в финале Лиги чемпионов в 2018 году. Тогда победу со счётом 3:1 праздновали «сливочные».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ливерпуль Рафаэль Бенитес
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ЛИВЕРПУЛЬ РЕАЛ МАДРИД
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