Назначен судья на финал Лиги чемпионов «Ливерпуль» - «Реал»

Стало известно, какой судья отработает на финале Лиги чемпионов нынешнего сезона. На решающий поединок УЕФА назначил француза Клемана Тюрпена.

В нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов 39-летний рефери отработал на семи матчах. В сезоне-2020/2021 Тюрпен обслуживал финал Лиги Европы.

В финале еврокубка сойдутся мадридский «Реал» и английский «Ливерпуль». Эта встреча состоится 28 мая в Париже на арене «Стад де Франс».

Напомним, что в прошлом сезоне триумфатором стал лондонский «Челси», обыгравший в решающем матче «Манчестер Сити» со счетом 1:0.