Салах назвал худший момент в карьере

Лидер атакующей линии «Ливерпуля» Мохамед Салах вспомнил о поигранном финале Лиги чемпионов мадридскому «Реалу» (1:3) в сезоне-2017/2018. В той встрече египтянин травмировался в первом тайме и не смог продолжить игру.

«Помню, как тогда уходил с поля. Это худший момент в моей карьере, тогда были ужасные ощущения. Мы провели отличный сезон, вышли в финал, но поиграли. Это худшее для футболистов», - передает слова нападающего Liverpool Echo.

«Ливерпуль» может взять реванш у «Реала» 28 мая. Именно тогда состоится финальный матч между командами в Лиге чемпионов.